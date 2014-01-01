Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 279091 Наименование Крестовина вала карданного 65*190*7.318 Scania 113/114/143/144

Запчасть крестовина вала карданного 65*190*7.318 Скания 113/114/143/144 представлена по производителю LEMA с артикулом 2790.91. У данной детали есть аналоги с номерами: 279091, 1879541, 09918, 115200, 133122, 1422442, 1541072. Карданные валы и крестовины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крестовина вала карданного 65*190*7.318 Скания 113/114/143/144, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные карданные валы и крестовины с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.