Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 279065 Наименование Крестовина 57*144 MAN/MB/DAF/Iveco/Volvo 2790.65

Запчасть крестовина 57*144 МАН/Мерседес/Даф/Ивеко/Вольво 2790.65 представлена по производителю LEMA с артикулом 2790.65. У данной детали есть аналоги с номерами: 279065 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина 57*144 МАН/Мерседес/Даф/Ивеко/Вольво 2790.65 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.