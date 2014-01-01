Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 279052 Наименование Крестовина 52*133 MAN/MB/DAF/RVI/Iveco 2790.52

Запчасть крестовина 52*133 МАН/Мерседес/Даф/Рено/Ивеко 2790.52 представлена по производителю LEMA с артикулом 2790.52. У данной детали есть аналоги с номерами: 279052 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина 52*133 МАН/Мерседес/Даф/Рено/Ивеко 2790.52 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.