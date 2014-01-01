Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 279050 Наименование Крестовина 50*152.6 Вольво FL6 FL7 F12

Запчасть крестовина 50*152.6 Вольво ФЛ 6 ФЛ 7 Ф 12 представлена по производителю LEMA с артикулом 2790.50. У данной детали есть аналоги с номерами: 279050, 234001, 080708200381, 11686, 16000064, 1651032, 231519. Карданные валы и крестовины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина 50*152.6 Вольво ФЛ 6 ФЛ 7 Ф 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные карданные валы и крестовины с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.