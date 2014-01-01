Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 279046 Наименование Крестовина Скания 48х161

Запчасть крестовина Скания 48х161 представлена по производителю LEMA с артикулом 2790.46. У данной детали есть аналоги с номерами: 0134028, 042033, 080703001810, 080708200765, 09893, 115019, 133089. Карданные валы и крестовины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крестовина Скания 48х161, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные карданные валы и крестовины с гарантией от производителя LEMA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.