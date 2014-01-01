Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 279041 Наименование Крестовина кардана 48*126 MB 2790.41

Запчасть крестовина кардана 48*126 Мерседес 2790.41 представлена по производителю LEMA с артикулом 279041. У данной детали есть аналоги с номерами: 279041 Карданные валы и крестовины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина кардана 48*126 Мерседес 2790.41 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные карданные валы и крестовины с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.