Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 279039 Наименование Крестовина вала карданного 48*116.5 MAN/DAF/Iveco/Setra

Запчасть крестовина вала карданного 48*116.5 МАН/Даф/Ивеко/Setra представлена по производителю LEMA с артикулом 2790.39. У данной детали есть аналоги с номерами: 279039 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина вала карданного 48*116.5 МАН/Даф/Ивеко/Setra на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.