Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 279013 Наименование Крестовина 35x106,4 Iveco

Запчасть крестовина 35x106 4 Ивеко представлена по производителю LEMA с артикулом 2790.13. У данной детали есть аналоги с номерами: 279013 Карданные валы и крестовины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина 35x106 4 Ивеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные карданные валы и крестовины с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.