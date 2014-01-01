Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 279002 Наименование Крестовина карданного вала

Запчасть крестовина карданного вала представлена по производителю LEMA с артикулом 2790.02. У данной детали есть аналоги с номерами: 279002 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина карданного вала на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.