Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2784806 Наименование Ремкомплект компрессора MB OM501/502 (000 130 7615) Lema

Запчасть ремкомплект компрессора Мерседес OM501/502 (000 130 7615) Lema представлена по производителю LEMA с артикулом 27848.06. У данной детали есть аналоги с номерами: 2784806 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект компрессора Мерседес OM501/502 (000 130 7615) Lema на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.