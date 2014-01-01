Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 274000 Наименование Подшипник подвесной Ø 60mm 82-143 CH-1149

Запчасть подшипник подвесной Ø 60mm 82-143 CH-1149 представлена по производителю LEMA с артикулом 2740.00. У данной детали есть аналоги с номерами: 274000, 294270, 645221, 115098, 040187, 082303003910, 082303003911. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник подвесной Ø 60mm 82-143 CH-1149 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.