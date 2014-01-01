Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2715000 Наименование Прокладка под гильзу компрессора D2566/2866/2876/2840; OM442. под гильзу д.90мм 27150.00, Lema

Запчасть прокладка под гильзу компрессора D2566/2866/2876/2840; OM442. под гильзу д.90мм 27150.00 Lema представлена по производителю LEMA с артикулом 27150.00. У данной детали есть аналоги с номерами: 2715000, 756792, 756229, 375503, 3102335910, 420180, 010170. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка под гильзу компрессора D2566/2866/2876/2840; OM442. под гильзу д.90мм 27150.00 Lema на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.