Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2643005 Наименование Кольцо уплотнительное ScaniaP/R/ 4-Serie DC9/11, DC-DT12 26430.05, Lema

Запчасть кольцо уплотнительное ScaniaP/R/4 Serie DC9/11 DC-DT12 26430.05 Lema представлена по производителю LEMA с артикулом 26430.05. У данной детали есть аналоги с номерами: 2643005, 124265. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное ScaniaP/R/4 Serie DC9/11 DC-DT12 26430.05 Lema на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.