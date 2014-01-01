Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2641705 Наименование Сальник насоса масляного Scania 23 Series

Запчасть сальник насоса масляного Скания 23 Серия представлена по производителю LEMA с артикулом 26417.05. У данной детали есть аналоги с номерами: 2641705, 124264, 381235. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник насоса масляного Скания 23 Серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.