Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2641312 Наименование Кольцо уплотнительное теплообменника 34x4,0 Scania 4 26413.12

Запчасть кольцо уплотнительное теплообменника 34x4 0 Скания 4 26413.12 представлена по производителю LEMA с артикулом 2641312. У данной детали есть аналоги с номерами: 2641312, 041455, BK8200044, 71908, 8901080SX, 1352885, 124116. Прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное теплообменника 34x4 0 Скания 4 26413.12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки и уплотнения с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.