Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2641310 Наименование Прокладка теплообменника Scania 4 серия 26413.10

Запчасть прокладка теплообменника Скания 4 серия 26413.10 представлена по производителю LEMA с артикулом 2641310. У данной детали есть аналоги с номерами: 2641310, 1349497, ZX121867, C2265, 71903, 041450, 124115. Прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка теплообменника Скания 4 серия 26413.10 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки и уплотнения с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.