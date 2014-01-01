Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2189005 Наименование Прокладка турбокомпрессора OM400 MB MK/SK/NK

Запчасть прокладка турбокомпрессора OM400 Мерседес MK/SK/NK представлена по производителю LEMA с артикулом 21890.05. У данной детали есть аналоги с номерами: 2189005 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка турбокомпрессора OM400 Мерседес MK/SK/NK на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.