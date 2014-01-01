Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2183005 Наименование Прокладка турбокомпрессора Iveco Stralis двиг.→№52670 (4894510) Lema

Запчасть прокладка турбокомпрессора Ивеко Стралис двиг.→№52670 (4894510) Lema представлена по производителю LEMA с артикулом 21830.05. У данной детали есть аналоги с номерами: 2183005, 21538884. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка турбокомпрессора Ивеко Стралис двиг.→№52670 (4894510) Lema на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.