Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2150558 Наименование Прокладка турбокомпрессора (двойная) Volvo D13A/B/C, Renault DXi13 (20850815) LEMA

Запчасть прокладка турбокомпрессора (двойная) Вольво D13A/B/C Рено DXi13 (20850815) LEMA представлена по производителю LEMA с артикулом 21505.58. У данной детали есть аналоги с номерами: 2150558, 85009268. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка турбокомпрессора (двойная) Вольво D13A/B/C Рено DXi13 (20850815) LEMA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.