Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2150557 Наименование Прокладка турбокомпрессора (круглая) Volvo D13A/B/C, Renault DXi13 (20841816) LEMA

Запчасть прокладка турбокомпрессора (круглая) Вольво D13A/B/C Рено DXi13 (20841816) LEMA представлена по производителю LEMA с артикулом 21505.57. У данной детали есть аналоги с номерами: 2150557, 85009267. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка турбокомпрессора (круглая) Вольво D13A/B/C Рено DXi13 (20841816) LEMA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.