Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2150548 Наименование Прокладка выпускного коллектора 4 отв. крепл. RVI DXi/Volvo D13A 21505.48

Запчасть прокладка выпускного коллектора 4 отв. крепл. Рено DXi/Вольво D13A 21505.48 представлена по производителю LEMA с артикулом 21505.48. У данной детали есть аналоги с номерами: 2150548, 85009247. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка выпускного коллектора 4 отв. крепл. Рено DXi/Вольво D13A 21505.48 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.