Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 2130220 Наименование Прокладка впускного коллектора Scania P/R 21302.20

Запчасть прокладка впускного коллектора Скания P/R 21302.20 представлена по производителю LEMA с артикулом 21302.20. У данной детали есть аналоги с номерами: 2130220 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка впускного коллектора Скания P/R 21302.20 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.