Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 149002 Наименование Втулкa цилиндра подъема кабины 48.4/25.5x43.8 Scania 3-Serie 1490.02

Запчасть втулкa цилиндра подъема кабины 48.4/25.5x43.8 Скания 3-Serie 1490.02 представлена по производителю LEMA с артикулом 149002. У данной детали есть аналоги с номерами: 149002, 122480, 382591. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулкa цилиндра подъема кабины 48.4/25.5x43.8 Скания 3-Serie 1490.02 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.