Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 139730 Наименование Подушка КПП M16*1.5 100*73 F 7/8, F 90, F 2000

Запчасть подушка КПП M16*1.5 100*73 F 7/8 F 90 F 2000 представлена по производителю LEMA с артикулом 1397.30. У данной детали есть аналоги с номерами: 139730, BK2838821SP, 354000, 04394, 81962100089, 020104, 083100990290. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подушка КПП M16*1.5 100*73 F 7/8 F 90 F 2000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.