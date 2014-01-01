Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 12014739 Наименование Сальник ступицы вед. моста MB 748/6 с борт ред внутр.

Запчасть сальник ступицы вед. моста Мерседес 748/6 с борт ред внутр. представлена по производителю LEMA с артикулом 12014739. У данной детали есть аналоги с номерами: 38031, VKS6181, A0139979447, 5030712870, 420171, 810820, 0139975947. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы вед. моста Мерседес 748/6 с борт ред внутр., просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.