Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 12012573 Наименование Сальник хвостовика 72*105*13 MB/MAN 12012573

Запчасть сальник хвостовика 72*105*13 Мерседес/МАН 12012573 представлена по производителю LEMA с артикулом 12012573. У данной детали есть аналоги с номерами: 12012573, 12012573B, 008559, 12573, 06562790312. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика 72*105*13 Мерседес/МАН 12012573 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.