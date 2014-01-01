Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 12011388 Наименование Сальник ступицы вед. моста AD90/100 ABS 145х170х15/20

Запчасть сальник ступицы вед. моста AD90/100 АБС 145х170х15/20 представлена по производителю LEMA с артикулом 12011388. У данной детали есть аналоги с номерами: TOSK63, 12011388, 12011388B, 12011388B, 117006, 117006, 586838. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы вед. моста AD90/100 АБС 145х170х15/20, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.