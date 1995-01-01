Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 12003473 Наименование Сальник ступицы передней 115x140x13 БНК MAN 1979...1995;

Запчасть сальник ступицы передней 115x140x13 БНК МАН 1979...1995; представлена по производителю LEMA с артикулом 12003473. У данной детали есть аналоги с номерами: 12003473, 12003473B, 518166, 40000850, 06562890037, A0109978447, VKS6178. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы передней 115x140x13 БНК МАН 1979...1995; на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.