Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 11715817BA00 Наименование Сальник ступицы БПВ размеры 117,5-158-18,9; BPW SN36/42, SH/SKH ECO Plus 8-9t

Запчасть сальник ступицы БПВ размеры 117 5 158 18 9; БПВ SN36 42 SH SKH Эко Плюс 8 9t представлена по производителю LEMA с артикулом 11715817BA00. Применяется на бпв эко, бпв эко плюс, бпв эко плюс 2, bpw eco, bpw eco plus, bpw eco plus 2. У данной детали есть аналоги с номерами: 01029718, 01029718B, 0256646800, 0256647400, 070230, 070321, 15907. Ремкомплекты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы БПВ размеры 117 5 158 18 9; БПВ SN36 42 SH SKH Эко Плюс 8 9t, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные ремкомплекты с гарантией от производителя LEMA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.