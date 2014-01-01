Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 1004500 Наименование Прокладка ГБЦ FIAT8140.23/43; DUCATO IVECO Daily 10045.00

Запчасть прокладка Головка блока FIAT8140.23/43; DUCATO Ивеко Daily 10045.00 представлена по производителю LEMA с артикулом 1004500. У данной детали есть аналоги с номерами: 1004500, 863080, 3002786700, 99432354, BX390, 7701044224. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока FIAT8140.23/43; DUCATO Ивеко Daily 10045.00 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.