Производитель / Поставщик LEMA № Производителя 1002889 Наименование Сальник КПП MB Actros/Axor@

Запчасть сальник КПП Мерседес Актрос/Axor@ представлена по производителю LEMA с артикулом 01002889. У данной детали есть аналоги с номерами: 0139975547, 0139977247, A0139975547, A0139977247, 60531178, 457450, 420419. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник КПП Мерседес Актрос/Axor@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.