Вес [кг] 1,24

Запчасть натяжитель поликлинового ремня Даф 85CF (1628148) Laso представлена по производителю LASO с артикулом 19207303. У данной детали есть аналоги с номерами: 19207303 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель поликлинового ремня Даф 85CF (1628148) Laso на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LASO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.