|Производитель / Поставщик
|LASO
|№ Производителя
|19207303
|Наименование
|Натяжитель поликлинового ремня DAF 85CF (1628148) Laso
|Диаметр [мм]
|78
|Ширина [мм]
|32,5
|Вес [кг]
|1,24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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