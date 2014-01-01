|Производитель / Поставщик
|LASO
|№ Производителя
|19207301
|Наименование
|Натяжитель ремня DAF 85CF/XF95/105 19207301
|Наружный диаметр [мм]
|78
|Наружный диаметр 2 [мм]
|70
|Ширина [мм]
|39
|Вес [кг]
|2,45
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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