Ширина [мм] 39 Вес [кг] 2,45

Запчасть натяжитель ремня Даф 85CF/XF 95/105 19207301 представлена по производителю LASO с артикулом 19207301. У данной детали есть аналоги с номерами: 19207301 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить натяжитель ремня Даф 85CF/XF 95/105 19207301, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LASO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.