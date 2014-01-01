|Производитель / Поставщик
|LASO
|№ Производителя
|19201501
|Наименование
|Термостат ДАФ ХФ 95 87 градусов
|Температура открытия [°C]
|87
|Вес [г]
|242
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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