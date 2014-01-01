Производитель / Поставщик LASO № Производителя 19200707 Наименование Крыльчатка водяного насоса Вес [кг] 0,96

Запчасть крыльчатка водяного насоса представлена по производителю LASO с артикулом 19200707. У данной детали есть аналоги с номерами: 0272508, 1282029, 272508, 541014, BK8803403, DA1272508. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыльчатка водяного насоса, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя LASO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.