Производитель / Поставщик LASO № Производителя 19200110 Наименование Помпа DAF CF85/XF85 (0683579) LASO Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Вес [кг] 10,90

Запчасть помпа Даф CF 85/XF85 (0683579) LASO представлена по производителю LASO с артикулом 19200110. У данной детали есть аналоги с номерами: 19200110, 062000CF8500, 0683579, 34116, 1399150, 0683579R, 541007. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия помпа Даф CF 85/XF85 (0683579) LASO на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LASO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.