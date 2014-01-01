|Производитель / Поставщик
|LASO
|№ Производителя
|19200109
|Наименование
|Помпа Ивеко Еврокарго двигатель Тектор 4
|Число крыльев
|5
|Подогрев / охлаждение
|Крыльчатка из металла
|Ременной шкив
|с ремённым шкивом
|Ø шкива [мм]
|88
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
|Вес [кг]
|2,82
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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