Производитель / Поставщик LASO № Производителя 19200108 Наименование Помпа DAF WS 315L F95/1160/F85/KD/AVM (0682980) LASO Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Вес [кг] 10,04

Запчасть помпа Даф WS 315L F95/1160/F85/KD/AVM (0682980) LASO представлена по производителю LASO с артикулом 19200108. У данной детали есть аналоги с номерами: 19200108, 1235004, 12350040, BK5137711WP, 0682980, 0682980A, 0682980R. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия помпа Даф WS 315L F95/1160/F85/KD/AVM (0682980) LASO на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LASO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.