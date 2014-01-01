Производитель / Поставщик LASO № Производителя 19200105 Наименование Помпа DAF 95/1160/85/XF/CKD/DB/KD 0683386/0683225/0063225 LASO Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Вес [кг] 11,21

Запчасть помпа Даф 95/1160/85/XF/CKD/DB/KD 0683386/0683225/0063225 LASO представлена по производителю LASO с артикулом 19200105. У данной детали есть аналоги с номерами: 19200105, 10015000A, BK5147711WP, BK5147722WP, 201609XF095, 0683225, 0683225A. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия помпа Даф 95/1160/85/XF/CKD/DB/KD 0683386/0683225/0063225 LASO на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LASO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.