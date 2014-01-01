Производитель / Поставщик LASO № Производителя 19200104 Наименование Помпа DAF WS 242L,WS268L,WS295 ,WS315G (0682968, 0682258,0681653) Laso Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Вес [кг] 10,55

Запчасть помпа Даф WS 242L WS268L WS295 WS315G (0682968 0682258 0681653) Laso представлена по производителю LASO с артикулом 19200104. У данной детали есть аналоги с номерами: 19200104, 1235003, 20160911602, 0681653, 0682258, 0682258A, 0682968. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия помпа Даф WS 242L WS268L WS295 WS315G (0682968 0682258 0681653) Laso на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LASO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.