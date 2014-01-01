Вид эксплуатации механический Вес [кг] 0,38

Запчасть толкатель клапана роликовый Даф XF 95 (1456999) Laso представлена по производителю LASO с артикулом 19050901. У данной детали есть аналоги с номерами: 19050901, 1325269, 1386750, 97130100001, 1456999, 540036, 97130100001. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия толкатель клапана роликовый Даф XF 95 (1456999) Laso на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LASO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.