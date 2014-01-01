|Производитель / Поставщик
|LASO
|№ Производителя
|19050901
|Наименование
|Толкатель клапана роликовый DAF XF95 (1456999) Laso
|Диаметр [мм]
|36
|Длина [мм]
|92,6
|Вид эксплуатации
|механический
|Вес [кг]
|0,38
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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