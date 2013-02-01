|Производитель / Поставщик
|LADA
|№ Производителя
|21213100501500
|Наименование
|Вал коленчатый
|Год
|01.02.2013, 01.10.2015
|Модификации
|21214-20, 21214-30, 21214-40, 21214-50, 2131-30, 2131-40, 2131-41, 21214-42, 21214-46, 21214-47 (URBAN), 21214-52, 21214-60 (URBAN)
|Производитель
|NIVA (Нива 21214), NIVA (Нива 2131)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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