Модификации

2120 НАДЕЖДА, 21099, 21099-01, 21099-02, 21099-04, 210996, 210996-01 (КАРБ.), 21099-20, 21099-21, 21099-22, 21099-23, 21099-24, 210996-22 (ВПРЫСК), 2108 (ДО 01.2000), 21081 (ДО 05.1997), 21083, 21083-01, 21083-02 (ДО 09.2000), 21083-03 (ДО 2000), 21083-20 (ДО 2000), 21083-21 (ДО 09.2000), 21083-22 (ДО 2000), 21083-24 (ДО 03.2000), 21083-24 (ДО 2002), 21086, 21087, 21088, 21088-01, 21088-22 (ДО 1999), 2109, 21091, 21093, 21093-01, 21093-02, 21093-05, 21096, 21097, 21098, 21098-01 (КАРБ.), 21093-20, 21093-21, 21093-22, 21093-23, 21093-24, 21093-25, 21098-22 (ВПРЫСК)