Производитель / Поставщик K.J. № Производителя 141023 Наименование Фонарь габаритный ,стояночный LED 24V 0.8W DAF 65/75/85CF/95XF/XF95/105

Запчасть фонарь габаритный стояночный LED 24V 0.8W Даф 65/75/85CF/95XF/XF 95/105 представлена по производителю K.J. с артикулом 141023. У данной детали есть аналоги с номерами: 141023 Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь габаритный стояночный LED 24V 0.8W Даф 65/75/85CF/95XF/XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя K.J.. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.