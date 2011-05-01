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Амортизатор артикул 348053 KYB в Алматы

348053 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 348053
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA PICANTO II (TA) 1.0 2011.05 - 2017.03
KIA PICANTO II (TA) 1.0 2011.05 - 2017.03
KIA PICANTO II (TA) 1.0 Bi-Fuel 2011.05 - 2017.03
KIA PICANTO II (TA) 1.0 LPG 2011.05 - 2017.03
KIA PICANTO II (TA) 1.2 2011.05 - 2017.03

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