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Амортизатор задний GAS KIA 348007, KYB артикул 348007 KYB в Алматы

348007 KYB Амортизатор задний GAS KIA 348007, KYB
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 348007
Наименование Амортизатор задний GAS KIA 348007, KYB
Сторона установки Задний мост
Тип амортизатора давление газа
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Запчасть амортизатор задний GAS KIA 348007 KYB представлена по производителю KYB с артикулом 348007. У данной детали есть аналоги с номерами: 348007 Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор задний GAS KIA 348007 KYB на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя KYB. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI SOLARIS V седан (HC) 1.4 2018.07 - Выпускается
HYUNDAI SOLARIS седан (HCR) 1.4 2017.01 - Выпускается
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KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12
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KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.4 16V 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.6 16V 2005.03 - 2011.12
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