|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|348007
|Наименование
|Амортизатор задний GAS KIA 348007, KYB
|Сторона установки
|Задний мост
|Тип амортизатора
|давление газа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
SOLARIS V седан (HC)
1.4
2018.07 - Выпускается
HYUNDAI
SOLARIS седан (HCR)
1.4
2017.01 - Выпускается
HYUNDAI
SOLARIS седан (HCR)
1.6
2017.01 - Выпускается
KIA
RIO II (JB)
1.4 16V
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II (JB)
1.5 CRDi
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II (JB)
1.5 CRDi
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II (JB)
1.6 CVVT
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.4 16V
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.5 CRDi
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.5 CRDi
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO II седан (JB)
1.6 16V
2005.03 - 2011.12
KIA
RIO IV седан (SC, FB)
1.4
2017.07 - Выпускается
KIA
RIO IV седан (SC, FB)
1.4
2017.07 - Выпускается
KIA
RIO IV седан (SC, FB)
1.6
2017.07 - Выпускается
KIA
STONIC Hatchback Van (YB)
1.0 T-GDi
2018.08 - Выпускается
KIA
STONIC Hatchback Van (YB)
1.6 CRDi
2018.08 - Выпускается
KIA
STONIC (YB)
1.0 T-GDi
2018.08 - Выпускается
KIA
STONIC (YB)
1.4 LPG
2018.08 - Выпускается
KIA
STONIC (YB)
1.6 CRDi
2018.08 - Выпускается
KIA
STONIC (YB)
1.6 CRDi
2018.08 - Выпускается
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