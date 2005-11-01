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Амортизатор артикул 348002 KYB в Алматы

348002 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 348002
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.5 CRDi GLS 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS 2005.11 - 2010.11

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 348002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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