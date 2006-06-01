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Амортизатор артикул 345084 KYB в Алматы

345084 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 345084
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD 2006.06 - 2011.02
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.4 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.4 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.4 LPG 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.4 LPG 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 3.0 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 3.0 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 3.2 V6 2006.07 - 2011.12

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