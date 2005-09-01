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Амортизатор артикул 345056 KYB в Алматы

345056 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 345056
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Тип амортизатора давление газа
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 2005.09 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD 2005.09 - Выпускается

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