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345 0000_амортизатор задний газовый!\ Toyota Land Cruiser 150 3.0D-4D 10> артикул 3450000 KYB в Алматы

3450000 KYB 345 0000_амортизатор задний газовый!\ Toyota Land Cruiser 150 3.0D-4D 10>
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 3450000
Наименование 345 0000_амортизатор задний газовый!\ Toyota Land Cruiser 150 3.0D-4D 10>
Сторона установки Задний мост
Тип амортизатора давление газа
Система амортизатора однотрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) 2009.08 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) 2009.08 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_) 2009.08 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) 2009.08 - Выпускается

Если хотите купить 345 0000_амортизатор задний газовый!\ Toyota Land Cruiser 150 3.0D-4D 10> KYB с артикулом 3450000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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